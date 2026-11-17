Пышная еловая композиция, нарядные бокалы и праздничная скатерть ещё не гарантируют, что новогодний ужин пройдёт идеально. За красивой картинкой могут скрываться неудобства: гостям придётся тянуться через весь стол за салатом, высокая ваза перекроет обзор, а для горячего блюда неожиданно не найдётся места. Пять распространённых ошибок праздничной сервировки в беседе с Life.ru перечислила эксперт бренда стеклянной посуды Pasabahce Вероника Москвина.

Первая ошибка — украшать стол раньше, чем продумано размещение еды. На фотографиях в Pinterest часто показывают только тарелки, бокалы и декор, но в реальности необходимо предусмотреть место для салатников, общих блюд, хлебницы и горячего. Поэтому Москвина советует сначала расставить посуду и приборы, а затем проверить, удобно ли гостям сидеть за столом и дотягиваться до угощений. В пустые салатники можно положить записки с названиями будущих блюд, чтобы ничего не забыть.

Заранее предусмотрите место для горячего блюда и подставки под него. Можно использовать устойчивую модель на ножках, если производитель допускает ставить на неё горячую посуду подходящего размера и веса. Обычная этажерка для пирожных для этого не годится. Вероника Москвина Эксперт бренда стеклянной посуды Pasabahce

Вторая ошибка — использовать слишком много праздничных украшений одновременно. Скатерть со снежинками, тарелки с золотым кантом, цветные бокалы и узорчатые салфетки могут выглядеть эффектно по отдельности, но вместе создают ощущение перегруженности. Москвина рекомендует выбрать один главный элемент сервировки, например выразительный сервиз или необычную скатерть, а остальные детали подбирать с учётом его цвета и оформления.

При этом необязательно покупать всё из одной коллекции. Разные узоры могут сочетаться, если их объединяет общий оттенок. Например, светлая скатерть станет нейтральной основой для бордовых салфеток, а мандарины добавят оранжевые акценты. Иногда достаточно одного эффектного салатника, чтобы он стал главным украшением стола.

Третья ошибка — выбирать посуду без учёта количества приготовленной еды. В огромной чаше небольшая порция салата будет выглядеть скромно, а слишком маленькая ёмкость не позволит удобно накладывать угощение. В результате заправка может пролиться на скатерть, а ингредиенты — оказаться за пределами салатника.

«Даже красивая посуда может оказаться неудобной, если не подходит для конкретного угощения», — отметила Москвина.

Эксперт советует заранее оценить объём готового блюда и подобрать подходящую посуду. Проверить вместимость можно с помощью мерного кувшина и воды. Для закусок с соусом подойдут ёмкости с бортиками, для нарезки — плоские блюда, а слоёные салаты можно подавать в прозрачных стеклянных чашах.

Четвёртая ошибка — размещать украшения так, что они мешают общению. Высокие букеты и пышные еловые композиции могут закрывать собеседников, а раскидистые ветки — цепляться за одежду. Кроме того, ароматические свечи способны перебивать запах праздничных блюд.

Проверить декор просто: достаточно сесть за стол и посмотреть на место напротив. Если украшение закрывает лицо собеседника, лучше заменить его несколькими небольшими вазами или низкими еловыми ветками. Большие композиции разумнее перенести на отдельную поверхность. Свечи стоит выбирать без отдушки и размещать подальше от салфеток и других легковоспламеняющихся предметов. Если за столом будут дети, безопаснее использовать светодиодные варианты. Блёстки и искусственный снег также лучше оставить для украшения комнаты, чтобы они не попали в еду.

Наконец, пятая ошибка — откладывать проверку посуды на последние минуты перед приходом гостей. Именно тогда могут обнаружиться разводы на бокалах, сколы на стаканах и нехватка столовых приборов. Поэтому Москвина советует достать всё необходимое накануне праздника и проверить количество тарелок, бокалов, вилок, соусников и приборов для общих блюд.

Стеклянную посуду необходимо осмотреть при хорошем освещении: предметы с трещинами и сколами использовать нельзя. Мыть и вытирать изделия следует с учётом рекомендаций производителя, используя мягкую салфетку без ворса. Не стоит и выкручивать бокал, удерживая чашу и ножку в разные стороны, — это может повредить стекло.

«В завершение полностью засервируйте одно место: поставьте тарелку, разложите приборы, положите салфетку и добавьте необходимые бокалы. Проверьте, удобно ли ими пользоваться и достаточно ли пространства вокруг. Готовую сервировку можно сфотографировать, чтобы затем повторить её для остальных гостей», — заключила эксперт.