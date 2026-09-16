Новосибирские хирурги прооперировали пациента, от которого отказались в Европе

35-летний житель Северной Македонии по имени Михангело преодолел более 6000 километров ради операции на сердце в Новосибирске после того, как, по его словам, европейские клиники не взялись за сложный случай. Мужчине заменили поражённый артериальный клапан в НМИЦ имени академика Мешалкина, сообщили в пресс-службе центра.

«Я узнал, что у профессора Александра Богачёва-Прокофьева больше опыта, чем у ведущих европейских центров. Именно это привело меня сюда. Я прочитал всё о вашей команде. Знаю, что вы берёте все виды случаев, даже сложные», — рассказал пациент.

Михангело много лет жил с патологией артериального клапана. Установка механического протеза его не устраивала из-за необходимости постоянно принимать варфарин, регулярно сдавать анализы и соблюдать ограничения. В итоге мужчина выбрал процедуру Росса — поражённый клапан заменили его собственным клапаном лёгочной артерии.

Операцию выполнили через мини-доступ. Чтобы снизить риск позднего растяжения пересаженного клапана, его дополнительно укрепили синтетическим сосудистым протезом. Через две недели пациента выписали.

«А сейчас я здоров, поэтому уверен, что скоро смогу вернуться к работе», — поделился Михангело.

Он работает водителем грузовика и после возвращения домой намерен рассказать о своём опыте жителям других балканских стран. По данным самого НМИЦ, первую процедуру Росса там выполнили ещё в 1998 году, а с 2002-го такие вмешательства проводят регулярно. Центр заявляет о крупнейшем опыте выполнения этой операции в мире.

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