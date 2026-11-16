Новостные выпуски телеканала «Известия» появились на экранах аэропорта Геленджика. Их показывают в зонах вылета и выдачи багажа, сообщили в редакции канала. В роликах собраны ключевые события недели. Все сюжеты адаптировали для просмотра без звука: в них используют текстовые титры, инфографику и бегущую строку.

«Это ещё один шаг к тому, чтобы актуальная повестка была доступна максимально широкой аудитории. Мы адаптировали новости под формат терминала аэропорта Геленджик, чтобы каждый пассажир за несколько минут мог узнать главное и оставаться в курсе событий в ожидании рейса», — рассказали в «Известиях».

Аэропорт Геленджик начал работу в мае 2010 года, в декабре 2021 года завершилось строительство нового терминала. Аэровокзальный комплекс спроектирован с учётом всех современных и международных требований — аналогов ему нет в России. Площадь терминала — порядка 16 700 м². Пропускная способность по проекту — 891 пассажир в час и более 1 000 000 пассажиров в год. Строительные работы заняли всего 18 месяцев — рекордно короткий срок для проекта такой инженерной сложности. Основными инвесторами выступили банк ВТБ и АБ «Россия». Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года после более чем трёхлетнего перерыва. Тогда он принял первый с 2022 года пассажирский рейс из Москвы.

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