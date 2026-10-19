«Новые люди» поддержат кандидатов на посты вице-премьеров и главы Минтранса

Фракция «Новые люди» в Госдуме намерена поддержать претендентов на посты вице-премьеров и министра транспорта России. Об этом журналистам сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

Парламентарии заслушают выступления кандидатов в среду, однако большинство из них уже знакомы депутатам по совместной работе. По словам Нечаева, во фракции к предстоящим назначениям относятся доброжелательно. Поэтому серьёзных неожиданностей во время обсуждения он не ожидает.

«В среду послушаем их выступления, но, конечно, мы многих из них знаем по работе, почти всех. В целом вы увидели доброжелательное отношение фракции к этим кандидатурам. Вряд ли кто-то что-то такое скажет, что мы с вами удивимся. Или что-то скрывается до среды», — сказал он.

Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры четырёх новых вице-премьеров. Дополнительный пост заместителя председателя правительства может получить министр финансов Антон Силуанов, а руководителю Минтранса Андрею Никитину предложено курировать транспортную отрасль в новом статусе. Губернатор Приморья Олег Кожемяко претендует на должность вице-премьера — полпреда президента в ДФО, а первый замминистра финансов Ирина Окладникова может возглавить аппарат кабмина. На освободившееся место министра транспорта выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.