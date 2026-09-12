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Опубликовано 12 сентября, 17:59

Новые подходы для старых вопросов: Буданов* рассказал, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев

В офисе Зеленского заявили, что Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей

Обложка © Whitehouse. gov

Обложка © Whitehouse. gov

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не привезли в Киев кардинально новых идей по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

По его словам, предложения американской стороны скорее обновляют прежние подходы, чем предлагают принципиально новую схему.

При этом Буданов* отметил, что визит представителей США позволил оживить переговорный процесс. Детали обсуждавшихся вариантов он не раскрыл.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал идеи Уиткоффа и Кушнера по урегулированию «неплохими». Киев тогда заявил, что готов проработать предложения американской стороны. При этом детали пакета стороны договорились публично не раскрывать.

Главные новости о переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Кирилл Буданов внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Мышляева
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