Новые подходы для старых вопросов: Буданов* рассказал, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев
В офисе Зеленского заявили, что Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не привезли в Киев кардинально новых идей по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
По его словам, предложения американской стороны скорее обновляют прежние подходы, чем предлагают принципиально новую схему.
При этом Буданов* отметил, что визит представителей США позволил оживить переговорный процесс. Детали обсуждавшихся вариантов он не раскрыл.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал идеи Уиткоффа и Кушнера по урегулированию «неплохими». Киев тогда заявил, что готов проработать предложения американской стороны. При этом детали пакета стороны договорились публично не раскрывать.
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* Кирилл Буданов внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.