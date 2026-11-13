Разработанные Минпросвещения России законопроекты о совершенствовании системы опеки и попечительства предполагается ввести в действие с 1 января 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что изменения начнут действовать только в случае принятия документов.

Подготовка инициатив велась с учётом предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Как отметили в министерстве, большинство субъектов РФ поддержали разработанные проекты.

Для перехода к обновлённому правовому регулированию регионам планируется предоставить дополнительное время. Привести собственные нормативные правовые акты в соответствие с федеральными изменениями им необходимо будет не позднее 31 декабря 2030 года.

Таким образом, предложенный Минпросвещения график предусматривает начало действия новых законов в 2028 году и последующий переходный период для субъектов страны. Окончательные сроки будут зависеть от принятия законопроектов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Челябинске родственница выразила готовность оформить опеку над семимесячным ребёнком, оставшимся без матери после семейной трагедии. Забрать малыша захотела его тётя — родная сестра погибшей. В то же время отец двух старших мальчиков, родившихся в 2020 и 2022 годах, сообщил о намерении самостоятельно воспитывать сыновей.