Новым владельцем квартиры Серебренникова в Москве стал 24-летний сын бизнесмена

Новым владельцем московской квартиры Кирилла Серебренникова стал 24-летний Филипп Эмануилов, сын российского бизнесмена Рахамима Эмануилова. Об этом сообщает SHOT.

Речь идёт о двухкомнатной квартире площадью 44 квадратных метра на Пречистенке. Сделка прошла без публичного объявления о продаже. Её рыночную стоимость оценивают примерно в 45 млн рублей. Теперь квартира в центре Москвы официально принадлежит новому собственнику. 77-летний Рахамим Эмануилов руководит группой Института востоковедения РАН, занимается политологией и предпринимательством. В прошлом он был акционером обанкротившегося «Интерпромбанка».

Его сын сейчас учится в Высшей школе экономики и увлекается философией. Кроме того, у Филиппа Эмануилова зарегистрирован ИП в сфере управления недвижимостью.

Серебренников сохранял московское жильё после переезда в Германию в 2022 году. Однако спустя несколько лет решил его продать.

Тем временем Стивен Сигал за десять лет продал три принадлежавших ему дома в США примерно за $11,4 млн. Последняя из сделок состоялась уже после получения актёром российского гражданства.