Новый атомный крейсер России: Путин принял участие в церемонии подъёма флага на АПЛ «Пермь»
Путин в Северодвинске принял участие в церемонии подъёма флага на АПЛ «Пермь»
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Мероприятие состоялось в Северодвинске Архангельской области.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»
Как заявил глава государства, новый крейсер в ближайшее время пополнит состав Тихоокеанского флота. Подлодка будет обеспечивать безопасность морских рубежей России, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике.
«Пермь» построена на предприятии «Севмаш» и относится к проекту «Ясень-М». Крейсер спустили на воду в марте 2025 года. Тогда Путин дал старт церемонии по видеосвязи из Мурманска.
Ранее Путин прибыл в Северодвинск с рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе поездки также предусмотрены другие мероприятия.
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