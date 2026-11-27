Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Мероприятие состоялось в Северодвинске Архангельской области.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

Как заявил глава государства, новый крейсер в ближайшее время пополнит состав Тихоокеанского флота. Подлодка будет обеспечивать безопасность морских рубежей России, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Пермь» построена на предприятии «Севмаш» и относится к проекту «Ясень-М». Крейсер спустили на воду в марте 2025 года. Тогда Путин дал старт церемонии по видеосвязи из Мурманска.

Ранее Путин прибыл в Северодвинск с рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе поездки также предусмотрены другие мероприятия.