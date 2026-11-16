Российские продавцы выставили на продажу BMW X5 пятого поколения. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на два ретейлера, дизельную версию оценили в 19,29 млн рублей, а бензиновую — в 19,3 млн.

У первой машины трёхлитровый двигатель мощностью 313 лошадиных сил, у второй — бензиновый мотор того же объёма на 400 сил. В Европе первые версии модели должны выйти на рынок лишь в конце ноября 2026 года. В США продажи начались в октябре. Стартовая рекомендованная цена X5 40 xDrive на американском сайте BMW — 72,1 тысячи долларов без учёта доставки и сборов.

Новое поколение получит пять вариантов силовой установки: бензиновый и дизельный двигатели, подключаемый гибрид, электромотор и водородную систему. Они будут появляться на рынках поэтапно: электроверсиям и гибридам BMW отводит начало 2027 года, водородной модели — более поздний срок.

В дизайне использовали элементы Neue Klasse. Среди новинок салона — трёхмерный проекционный дисплей и BMW Panoramic Vision, которая выводит информацию по всей ширине лобового стекла.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о специальных предложениях на автомобили Lada и коммерческие машины SKM в ноябре 2026 года. Покупателям доступны скидки при оформлении кредита, лизинга или сдаче старой машины по программе трейд-ин. Максимальная выгода по последней программе достигает 300 тысяч рублей.