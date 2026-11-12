Россиянки нашли новый способ сделать брови густыми без татуажа и ежедневного макияжа. В салонах красоты набирает популярность наращивание отдельных волосков, которое позволяет замаскировать проплешины и скорректировать форму. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, с начала года интерес к такой услуге подскочил примерно на 52%.

Спрос на наращивание бровей в России вырос на 52%. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Вместо привычного окрашивания или ламинирования клиенткам предлагают буквально добавить недостающие брови. Мастер подбирает искусственные волоски по оттенку и толщине, после чего закрепляет их специальным составом на коже либо натуральных волосках.

За новую густоту в московских салонах придётся заплатить от 3,5 до 6 тысяч рублей. При этом результат временный: искусственные брови могут продержаться около месяца, после чего потребуется коррекция или повторная процедура.

Однако попытка быстро преобразить внешность может обернуться неприятностями. Главный риск связан с клеем, способным спровоцировать аллергическую реакцию, зуд, покраснение и отёк. Кроме того, неаккуратное удаление наращённых волосков грозит повреждением собственных бровей.

Специалисты советуют не соглашаться на процедуру, если кожа раздражена или повреждена. Перед посещением мастера стоит узнать состав используемого клея. Если после наращивания появились выраженное раздражение и другие неприятные симптомы, необходимо обратиться к дерматологу.

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