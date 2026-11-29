Подорожавшую красную икру на новогоднем столе можно заменить икрой сельди, трески, палтуса, мойвы или щуки. Подборку доступных альтернатив традиционному праздничному деликатесу составила SHOT ПРОВЕРКА.

На фоне неудачной лососевой путины стоимость красной икры заметно выросла даже в рыбных регионах страны. На рынках Владивостока за килограмм деликатеса просят до 17–20 тысяч рублей.

Для праздничного стола можно приготовить бутерброды с икрой сельди и сливочным сыром, тарталетки с икрой мойвы или блинчики со щучьей икрой. Икру трески можно использовать для приготовления намазки с зеленью и сливочным маслом.

Любителям чёрной икры также доступны более бюджетные альтернативы. Некоторые производители окрашивают икру других видов рыб в чёрный цвет. Внешне такой продукт напоминает осетровый деликатес, однако не является им, поэтому при покупке важно внимательно изучать состав.