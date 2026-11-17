В России утвердили новый ГОСТ, рекомендующий подавать популярные новогодние салаты в холодном виде. Документ также описывает состав «оливье», «мимозы», сельди под шубой и «столичного». Соответствующие рекомендации подготовил Росстандарт, сообщило РИА «Новости».

Особое место в документе занимает оливье: для него предусмотрены исторический и современный варианты. Первый предполагает использование рябчиков, овощей и маринадов с соусом провансаль и соей-кабуль. Допускается украшение свежими трюфелями, а подавать такую закуску рекомендуется в хрустальной вазе или фарфоровом салатнике.

Современный оливье значительно проще по составу. В него разрешается добавлять мясо, птицу, дичь, ветчину, колбасу, рыбу или даже морепродукты. Заправкой служит привычный майонез.

Для сельди под шубой стандарт предусматривает слабосолёную или пряную рыбу, овощи и заправку. При этом сельдь можно заменить другой солёной рыбой, но такую замену необходимо отразить в названии блюда.

Мимозу рекомендуют готовить из консервированной рыбы, репчатого лука, сыра и варёных яиц. Вместо консервов допускаются слабосолёная, копчёная или отварная рыба, а также рыбная печень.

Отдельно описаны салаты «Москва» и «столичный». Первый готовят из индейки и овощей с майонезом и взбитыми сливками, при желании дополняя крабами, раковыми шейками, маслинами, фруктами или икрой. Для «столичного» основой служат птица или дичь, картофель, огурцы, яйца и зелёный салат. А подавать его можно не только в салатнике, но и в корзиночках из теста.

Всего новый ГОСТ охватывает 132 блюда традиционной русской кухни, включая борщ, блины, вареники и кулебяку. Разработанный при участии Минпромторга и Роскачества стандарт призван дать рестораторам единые ориентиры по приготовлению национальных блюд. Он начнёт действовать с 1 января 2027 года, но применять рекомендации можно уже сейчас.