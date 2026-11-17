Новый ГОСТ на новогодние салаты допустил не селёдку под шубой
Росстандарт определил правила приготовления и подачи новогодних салатов
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В России утвердили новый ГОСТ, рекомендующий подавать популярные новогодние салаты в холодном виде. Документ также описывает состав «оливье», «мимозы», сельди под шубой и «столичного». Соответствующие рекомендации подготовил Росстандарт, сообщило РИА «Новости».
Особое место в документе занимает оливье: для него предусмотрены исторический и современный варианты. Первый предполагает использование рябчиков, овощей и маринадов с соусом провансаль и соей-кабуль. Допускается украшение свежими трюфелями, а подавать такую закуску рекомендуется в хрустальной вазе или фарфоровом салатнике.
Современный оливье значительно проще по составу. В него разрешается добавлять мясо, птицу, дичь, ветчину, колбасу, рыбу или даже морепродукты. Заправкой служит привычный майонез.
Для сельди под шубой стандарт предусматривает слабосолёную или пряную рыбу, овощи и заправку. При этом сельдь можно заменить другой солёной рыбой, но такую замену необходимо отразить в названии блюда.
Мимозу рекомендуют готовить из консервированной рыбы, репчатого лука, сыра и варёных яиц. Вместо консервов допускаются слабосолёная, копчёная или отварная рыба, а также рыбная печень.
Отдельно описаны салаты «Москва» и «столичный». Первый готовят из индейки и овощей с майонезом и взбитыми сливками, при желании дополняя крабами, раковыми шейками, маслинами, фруктами или икрой. Для «столичного» основой служат птица или дичь, картофель, огурцы, яйца и зелёный салат. А подавать его можно не только в салатнике, но и в корзиночках из теста.
Всего новый ГОСТ охватывает 132 блюда традиционной русской кухни, включая борщ, блины, вареники и кулебяку. Разработанный при участии Минпромторга и Роскачества стандарт призван дать рестораторам единые ориентиры по приготовлению национальных блюд. Он начнёт действовать с 1 января 2027 года, но применять рекомендации можно уже сейчас.
Ранее Life.ru сообщал, что по новому ГОСТу борщ рекомендуется подавать горячим, со сметаной, салом, чесноком и пампушками. А для щей предусмотрены четыре разновидности, включая зелёные и рахмановские с рыбой. При этом гороховый суп разрешается готовить на мясном, рыбном, овощном или грибном бульоне.