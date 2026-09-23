Новый кузов, «Патриот» или Sollers Argo: УАЗ выбирает будущее «Буханки»

Ульяновский автозавод рассматривает сразу три варианта глубокой модернизации «Буханки». До конца 2026 года предприятие намерено подготовить технические концепции и предварительно оценить необходимые инвестиции, рассказал гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев.

«У нас сейчас идёт мозговой штурм по поводу того, какой может быть новая «Буханка», — сказал он в интервью «Российской газете».

Первый сценарий предполагает сохранить существующую платформу, но разработать для машины новый кузов. При этом в компании признают, что создание современной штампованной конструкции потребует серьёзных вложений, а совмещать её со старой технической основой может быть не самым рациональным решением.

Второй вариант — вернуться к идеям проекта УАЗ-3165 и создать автомобиль на платформе «Патриота» с новым кузовом. Третья концепция предполагает использовать локализованную платформу Sollers Argo и превратить её в однообъёмную машину. Все три подхода сейчас просчитываются.

К концу года УАЗ рассчитывает сформировать уже формализованные предложения с технической концепцией и первичной инвестиционной оценкой. После этого компания должна определить, по какому пути пойдёт дальнейшее развитие модели.

Сахабиев отдельно отметил, что и «Буханка», и «Хантер» продолжат выпускать, пока на них сохраняется спрос. По его словам, автомобили востребованы в регионах, где вместо дорог фактически остаются только направления, поэтому радикально менять конструкцию без потери доступности для предприятия непросто.

Ранее Life.ru писал, что УАЗ перевёл название внедорожника Hunter на кириллицу — теперь модель официально называется «Хантер». Изменение связано с требованиями к использованию русского языка в публичном пространстве. При этом сама модель осталась в производственной линейке предприятия. Сейчас завод подтверждает, что отказываться ни от «Хантера», ни от «Буханки» не планирует, пока сохраняется устойчивый спрос.