Новый мотор для газовой отрасли: ТМ16 вышел на главный этап испытаний

В России начали ресурсные испытания нового судового газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт. Запуск прошёл в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени, сообщили в пресс-службе «Газпрома». В церемонии приняли участие глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.

По словам Алиханова, новый двигатель разработали в сжатые сроки, при этом он получил высокие показатели эффективности и экологичности. Министр отметил, что по этим параметрам ТМ16 превосходит зарубежные аналоги, а его размеры позволяют устанавливать оборудование без дополнительных капитальных затрат.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что все оборудование для двигателя изготовлено российскими предприятиями, преимущественно структурами компании. По его словам, ТМ16 должен стать серийной продукцией и укрепить позиции отечественного машиностроения.

Разработкой и производством занимались «Тюменские моторостроители» и другие предприятия группы «Газпром энергохолдинг». После завершения ресурсных испытаний компании планируют перейти к серийному выпуску двигателя.

ТМ16 создали за два года. При его производстве в основном используются российские материалы и комплектующие. Новый агрегат предназначен для применения в энергетическом секторе и рассчитан на работу в составе отечественных газотурбинных установок.

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