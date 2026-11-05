Российский препарат «Ангипур», который разрабатывают для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, проходит третью фазу клинических исследований. Один из разработчиков, декан фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Виктор Сиротенко, рассказал РИА «Новости», что рассчитывает на выход препарата на рынок в течение года-двух.

«Ангипур» относится к антиагрегантам. Эти препараты препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. В многоцентровом исследовании «Ангипур» сравнивают с эптифибатидом у пациентов с острым коронарным синдромом, которым проводят ангиопластику со стентированием.

По словам Сиротенко, предварительные данные указывают на более высокую эффективность препарата и потенциально меньший риск кровотечений. Эти оценки предстоит проверить по итоговым результатам третьей фазы.

Работа над препаратом идёт около десяти лет. Молекулу синтезировали в Башкирском государственном медицинском университете, а волгоградские учёные провели доклинические исследования. Владелец молекулы — фармкомпания «Элта». По словам Сиротенко, весь производственный цикл, от синтеза действующего вещества до выпуска препарата, обеспечивается в России.

Ранее Life.ru рассказывал, что российским детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) станет доступен новый препарат для генной терапии «Итвизма». Решение о его включении в перечень закупок принял экспертный совет фонда «Круг добра». Лекарство содержит действующее вещество онасемноген абепарвовек и предназначено для однократного интратекального введения, непосредственно в спинномозговую жидкость. Речь идёт о новой форме препарата, который уже используется для лечения СМА.