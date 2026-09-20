Новый рекорд: За выборами в России следят более 1,1 тыс. наблюдателей из 130 стран

За парламентскими выборами в России наблюдают 1126 иностранных представителей из 130 государств. Это рекордное число за всю историю проведения голосований в стране, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Среди прибывших в Россию экспертов около 40 человек представляют государства Европы и США.

«Это больше, чем когда бы то ни было, наш рекорд», — подчеркнула глава Центризбиркома на брифинге в информационном центре ЦИК.

Памфилова добавила, что интерес зарубежных специалистов к российским выборам заметно вырос по сравнению с предыдущей парламентской кампанией.

В 2021 году за проведением голосования в стране следили 245 иностранных представителей. Теперь их число увеличилось более чем в четыре раза.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что нынешние выборы в России проходят штатно и спокойнее предыдущих. По его словам, комиссии пока не спешат подводить итоги голосования в отдельных регионах.