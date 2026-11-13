В Москве задержали проректора университета «Синергия» по региональному развитию Михаила Ерофеева. Его подозревают в причастности к хищению бюджетных средств при исполнении государственного контракта на 31,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержан проректора университета «Синергия» по региональному развитию Михаил Ерофеев. Видео © SHOT

По информации канала, из выделенной суммы на выполнение работ фактически потратили лишь 13,5 миллиона рублей. При этом полученный результат не соответствовал требованиям технического задания.

Обыски прошли 9 ноября в Москве и Подмосковье в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В тот же день силовики задержали Ерофеева. Как отмечает SHOT, проректора допрашивают следователи.

Оперативные мероприятия в «Синергии». Видео © SHOT

Ранее университет уже оказывался в центре уголовного разбирательства. В 2022 году в «Синергии» выявили схему оформления фиктивных документов для получения отсрочки от частичной мобилизации. По этому делу были задержаны сотрудники учебного заведения, предлагавшие за деньги оформить зачисление на очную форму обучения.

Кроме того, в октябре 2025 года Рособрнадзор вынес университету предостережение из-за нарушений обязательных требований к образовательной деятельности. Замечания касались оформления документации и предоставления сведений о преподавателях.

Работа университета «Синергия» неоднократно вызывала критику со стороны высокопоставленных чиновников. Среди них спикер Госдумы Вячеслав Володин и бывший министр образования Дмитрий Ливанов, который охарактеризовал деятельность вуза как «массовый обман людей». Несмотря на скандалы и претензии к учебному заведению, президент «Синергии» Вадим Лобов продолжает активно участвовать в публичных мероприятиях.

Михаил Ерофеев занимает пост проректора по региональному развитию университета. Согласно официальным сведениям учебного заведения, он также входит в экспертный совет комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении ужесточить выдачу лицензий частным вузам в России. Депутат Госдумы Олег Смолин отметил необходимость борьбы с учебными заведениями, которые фактически занимаются продажей дипломов, сохранив при этом возможности для развития качественного частного образования.