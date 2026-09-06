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Опубликовано 6 сентября, 11:44

Новый участок наступления: В ДНР прояснили ситуацию у Доброполья

В ДНР заявили о продвижении российских подразделений у Доброполья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские подразделения ведут бои в городской черте Доброполья в Донецкой Народной Республике, заходя с восточного и юго-восточного направлений. Об этом ИС «Вести» сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Бои ведутся уже южнее города Доброполье, с востока и юго-востока. Российские бойцы входят в те параметры территориальные, которые были, когда серьёзно продвинулись в сторону Золотого Колодезя», заявил Кимаковский.

Он отметил, что российские подразделения не только продвигаются в северном направлении, но и расширяют занимаемый участок на запад и в сторону Дружковки. По словам советника главы региона, с Добропольского направления российские силы могут выйти к Дружковке. Он также сообщил о попытках украинских подразделений действовать диверсионными группами между Константиновкой и Алексеево-Дружковкой.

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Ранее сообщалось о формировании окружения украинской группировки в районе Волчанска в Харьковской области. После продвижения российских подразделений под Василевкой, Благодатным, Должанкой и Слизнево в окружение могли попасть до двух тысяч военнослужащих ВСУ.

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Юрий Лысенко
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