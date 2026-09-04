В «котле» под Волчанском может быть до 2 тысяч бойцов ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
До двух тысяч украинских военнослужащих могут быть в окружении в Харьковской области после продвижения российских подразделений. Такую оценку «котла» под Волчанском приводит связанный с группировкой войск «Север» телеграм-канал «Северный ветер».
На этой неделе Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск Василевки, Благодатного, Должанки и Слизнево. По версии «Северного ветра», продвижение на этом участке позволило замкнуть окружение украинской группировки.
Одновременно российские войска усилили давление на Ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны РФ ранее сообщило о занятии на этом участке Новопавловки и Червоной Криницы, расположенных севернее Орехова. Российские военные источники считают, что продвижение осложняет снабжение украинского гарнизона города.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил об активном продвижении российских войск в Запорожской области. Президент отмечал, что группировки «Восток» и «Днепр» наступают на широком фронте, а российские подразделения ведут бои в Орехове. А подразделения группировки «Запад» блокировали на восточном берегу 13 батальонов ВСУ общей численностью примерно 4,5–5 тыс. солдат.
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