В «котле» под Волчанском может быть до 2 тысяч бойцов ВСУ

До двух тысяч украинских военнослужащих могут быть в окружении в Харьковской области после продвижения российских подразделений. Такую оценку «котла» под Волчанском приводит связанный с группировкой войск «Север» телеграм-канал «Северный ветер».

На этой неделе Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск Василевки, Благодатного, Должанки и Слизнево. По версии «Северного ветра», продвижение на этом участке позволило замкнуть окружение украинской группировки.

Одновременно российские войска усилили давление на Ореховском направлении в Запорожской области. Минобороны РФ ранее сообщило о занятии на этом участке Новопавловки и Червоной Криницы, расположенных севернее Орехова. Российские военные источники считают, что продвижение осложняет снабжение украинского гарнизона города.