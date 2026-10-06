Ноябрьская пенсия придёт раньше: Кого коснётся перенос и как получить деньги

Пенсионерам, которые обычно получают выплаты 4 ноября, не придётся обращаться в Социальный фонд или подавать заявления. Деньги за эту дату перечислят автоматически — на день раньше, 3 ноября.

Причина — День народного единства. В 2026 году праздник выпадает на среду, 4 ноября, поэтому банковские перечисления за эту дату должны пройти в предшествующий рабочий день, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

«Банковское зачисление за 4 ноября ожидается 3 ноября, в предшествующий рабочий день», — пояснил он.

Изменение графика коснётся только тех, у кого пенсия приходит 4-го числа. Остальным выплаты поступят по обычному региональному расписанию. Для получателей через почтовые отделения дата может отличаться.

«Почтовая доставка зависит от режима конкретного отделения. Выплату за праздничный день обычно приносят в последний рабочий день перед ним», — отметил Чаплин.

Точную дату доставки стоит заранее уточнить в своём почтовом отделении, добавил парламентарий.

А ранее россиянам рассказали, что в 2027 году произойдёт поэтапное повышение пенсионных выплат. В Госдуме уточнили, что страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца сначала пересчитают 1 февраля с учётом фактической инфляции за 2026 год.