Нойер бросил 40-летнюю жену сразу после родов и увёз на отдых молодую любовницу
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер решил расстаться с женой Аникой Биссель спустя несколько дней после рождения второго сына. Как пишет немецкая газета Bild, у 40-летнего футболиста появилась новая спутница — 23-летняя девушка.
По сведениям издания, предполагаемая избранница голкипера работает его физиотерапевтом, а сблизились они несколько месяцев назад. Уже в конце сентября пару видели на отдыхе на Сицилии. В это время бывшая гандболистка восстанавливалась после родов.
По информации RTL, окончательно отношения супругов прекратились в начале октября, не продержавшись в браке и трёх лет. Спортсмен покинул семейный особняк, однако поселился неподалёку. Как уточняет журнал Bunte, родители продолжают общаться ради двух сыновей, которые остались жить с матерью.
Напомним, в начале ноября Нойер получил частичный разрыв сухожилия правой стопы во время встречи с «Майнцем». Из-за травмы голкиперу пришлось досрочно покинуть поле. По информации журналиста Фабрицио Романо, вернуться в строй он сможет не раньше января 2027 года. Матч стал для немецкого футболиста 550-м в Бундеслиге. За мюнхенский клуб он выступает с 2011 года, дважды выиграв в его составе Лигу чемпионов.