Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер решил расстаться с женой Аникой Биссель спустя несколько дней после рождения второго сына. Как пишет немецкая газета Bild, у 40-летнего футболиста появилась новая спутница — 23-летняя девушка.

По сведениям издания, предполагаемая избранница голкипера работает его физиотерапевтом, а сблизились они несколько месяцев назад. Уже в конце сентября пару видели на отдыхе на Сицилии. В это время бывшая гандболистка восстанавливалась после родов.

По информации RTL, окончательно отношения супругов прекратились в начале октября, не продержавшись в браке и трёх лет. Спортсмен покинул семейный особняк, однако поселился неподалёку. Как уточняет журнал Bunte, родители продолжают общаться ради двух сыновей, которые остались жить с матерью.