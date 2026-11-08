Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил частичный разрыв сухожилия правой стопы во время гостевого матча чемпионата Германии против «Майнца». Травму подтвердили врачи команды, сообщила пресс-служба клуба.

40-летний голкипер получил повреждение в первом тайме. На 40-й минуте Нойер был вынужден покинуть поле, а его место в воротах занял Йонас Урбиг.

Несмотря на потерю основного вратаря, «Бавария» одержала победу со счётом 2:1. За мюнхенцев отличились Йозуа Киммих и Леннарт Карл. Хозяева смогли ответить лишь в компенсированное время.

Точные сроки восстановления Нойера клуб пока не назвал. Однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, футболист сможет вернуться на поле не раньше января 2027 года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Встреча с «Майнцем» стала для него 550-й в Бундеслиге. В составе мюнхенского клуба вратарь неоднократно выигрывал чемпионат Германии и дважды становился победителем Лиги чемпионов. Со сборной Германии он завоевал золото чемпионата мира 2014 года.

Ранее Life.ru писал о неприятном рекорде, связанном с Нойером. В матче с «Аугсбургом» мюнхенцы пропустили уже через шесть секунд после стартового свистка. Соперник воспользовался ошибкой голкипера при обработке мяча.