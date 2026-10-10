Шесть секунд — и рекорд: Нойер подарил «Аугсбургу» самый быстрый гол в истории Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории чемпионата Германии по футболу спустя всего шесть секунд после начала матча с «Аугсбургом». Причиной стал грубый промах голкипера Мануэля Нойера, после которого полузащитник хозяев Робин Фелльхауэр отправил мяч в пустые ворота.

Эпизод произошёл практически сразу после стартового свистка. Вратарь мюнхенцев получил передачу от партнёра, но не сумел нормально обработать мяч и слишком далеко отпустил его от себя. Попытка исправить положение лишь усугубила ситуацию: при выносе немецкий футболист угодил в соперника.

Отскок оказался удачным для Фелльхауэра. Игрок «Аугсбурга» получил возможность беспрепятственно завершить атаку и вывел свою команду вперёд. Этот мяч стал рекордным по скорости в истории Бундеслиги.

Встреча пятого тура проходит 10 октября на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. Главным арбитром назначен Свен Яблонски. На данный момент счёт 2:2.

К нынешнему противостоянию команды подошли с совершенно разными результатами предыдущего тура. «Бавария» разгромила берлинский «Унион» со счётом 7:0, тогда как её соперник уступил бременскому «Вердеру» — 2:3. Следующие матчи оба клуба проведут 17 октября: мюнхенцы встретятся с «РБ Лейпциг», а «Аугсбург» сыграет против «Эльферсберга».