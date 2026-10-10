Шесть секунд — и рекорд: Нойер подарил «Аугсбургу» самый быстрый гол в истории Бундеслиги
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги
Обложка © ТАСС / Matthias Schrader / АР
Мюнхенская «Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории чемпионата Германии по футболу спустя всего шесть секунд после начала матча с «Аугсбургом». Причиной стал грубый промах голкипера Мануэля Нойера, после которого полузащитник хозяев Робин Фелльхауэр отправил мяч в пустые ворота.
Эпизод произошёл практически сразу после стартового свистка. Вратарь мюнхенцев получил передачу от партнёра, но не сумел нормально обработать мяч и слишком далеко отпустил его от себя. Попытка исправить положение лишь усугубила ситуацию: при выносе немецкий футболист угодил в соперника.
Отскок оказался удачным для Фелльхауэра. Игрок «Аугсбурга» получил возможность беспрепятственно завершить атаку и вывел свою команду вперёд. Этот мяч стал рекордным по скорости в истории Бундеслиги.
Встреча пятого тура проходит 10 октября на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. Главным арбитром назначен Свен Яблонски. На данный момент счёт 2:2.
К нынешнему противостоянию команды подошли с совершенно разными результатами предыдущего тура. «Бавария» разгромила берлинский «Унион» со счётом 7:0, тогда как её соперник уступил бременскому «Вердеру» — 2:3. Следующие матчи оба клуба проведут 17 октября: мюнхенцы встретятся с «РБ Лейпциг», а «Аугсбург» сыграет против «Эльферсберга».
Ранее Life.ru сообщал, что Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира. Во время встречи сборной Германии с Кот-д’Ивуаром на ЧМ-2026 голкипер провёл свою 21-ю игру на мировых первенствах. По этому показателю он превзошёл достижение француза Уго Льориса, на счету которого было 20 встреч. Кроме того, в апреле «Бавария» досрочно завоевала 35-й чемпионский титул в своей истории. Команда Венсана Компани гарантировала себе золотые медали после победы над «Штутгартом» со счётом 4:2. За четыре тура до окончания сезона мюнхенский клуб стал недосягаем для ближайших преследователей. Ещё одним достижением «Баварии» стал рекорд Гарри Кейна, забившего 100 голов в Бундеслиге всего за 98 матчей.
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