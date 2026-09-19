Рекорд, державшийся десятилетиями: Кейн забил 100 голов в Бундеслиге быстрее всех в истории

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн вписал своё имя в историю немецкого футбола, достигнув отметки в 100 забитых мячей в матчах чемпионата Германии. Юбилейный гол английский форвард провёл на 39-й минуте домашней встречи против берлинского «Униона», точно реализовав пенальти.

Для достижения этой цифры 33-летнему футболисту понадобилось всего 98 матчей, что является абсолютным рекордом Бундеслиги. Предыдущее достижение принадлежало легендарному нападающему «Кёльна» Дитеру Мюллеру, который забил свои 100 голов за 129 игр. Таким образом, Кейн превзошёл рекорд, державшийся десятилетиями, более чем на 30 матчей.

Английский бомбардир перешёл в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в 2023 году и сразу же стал ключевой фигурой в атаке мюнхенского клуба. За время выступления в Германии Кейн уже успел завоевать впечатляющую коллекцию трофеев: дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Суперкубок Германии и один раз поднимал над головой Кубок Германии.

Ранее Life.ru писал, что Мюнхен в третий раз примет финал Лиги чемпионов. Решение принял исполнительный комитет УЕФА на заседании в Салониках.