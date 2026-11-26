Актёр Иван Жидков женился на своей избраннице, которая младше него на 17 лет. Кадры со свадьбы с 26-летней Марии Чередниченко 43-летний артист опубликовал в личном блоге.

Иван Жидков сыграл свадьбу с 26-летней актрисой Марией Чередниченко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ivantsarevitch1

Влюблённые зарегистрировали брак 26 ноября после четырёх лет отношений. Для церемонии девушка выбрала белое платье по фигуре с открытыми плечами, корсетом и объёмным декором в виде цветов, дополнив образ длинной фатой. Жених отдал предпочтение классическому смокингу с бабочкой. Разделить радость молодожёнов пришли их родные и друзья, в том числе актёр Станислав Бондаренко.

На организацию торжества у пары ушло около недели, поскольку Чередниченко хотела выйти замуж до конца 2026 года. От пышного праздника решили отказаться в пользу романтического путешествия. Медовый месяц супруги планируют провести на Мальдивах, после чего вернутся к гастрольной деятельности.

Будущие супруги познакомились совершенно случайно: во время гастролей Жидков посетил салон красоты, где тогда работала его избранница. Впервые о намерении жениться артист заговорил спустя полтора года отношений. За время романа Мария успела окончить театральный вуз и стать коллегой возлюбленного.

Для звезды кино этот поход в загс стал вторым. С 2008 по 2013 год он состоял в браке с Татьяной Арнтгольц, которая родила ему дочь Машу. От отношений с моделью Лилией Соловьёвой у мужчины есть сын Степан. Оба наследника присутствовали на нынешнем торжестве отца.

Ранее Life.ru рассказывал, что старший сын певца Дениса Клявера Тимофей сыграл свадьбу с Дарьей Александровой. Влюблённые расписались 22 ноября в Грибоедовском загсе столицы. Вместо традиционного подвенечного платья девушка выбрала кремовый атласный костюм с мини-юбкой.