Старший сын певца Дениса Клявера и внук актёра Ильи Олейникова — 25-летний Тимофей — женился на своей возлюбленной Дарье Александровой. Пара зарегистрировала брак 22 ноября в Грибоедовском загсе в Москве.

Для церемонии невеста выбрала кремовый атласный костюм с приталенным жакетом и мини-юбкой. Образ дополнили туфли на каблуке с чёрными носками. Дарья отказалась от фаты и сложной причёски, остановившись на лёгких локонах и неброском макияже.

Тимофей появился на регистрации в чёрном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Завершала образ жениха бутоньерка. После обмена клятвами молодожёны вместе с родными и друзьями отправились отмечать событие в ресторан.

Кадрами со свадьбы пара поделилась в социальных сетях. Фотографии Клявер и Александрова подписали датой бракосочетания — «22.11.2026».

Тимофей — сын Дениса Клявера от второго брака с Юлией. Он выбрал актёрскую профессию, окончил факультет актёрского искусства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств и играет в театре. В юности Клявер также серьёзно занимался тхэквондо, становился чемпионом мира среди юниоров и завоёвывал золото чемпионата России.