Анастасия Решетова впервые показала фотографии со своей тайной свадьбы. Модель поделилась нежными кадрами с мужем, 30-летним бизнесменом Валерием Цвеком, и окончательно подтвердила замужество.

Снимки она опубликовала в личном блоге, сопроводив их короткой подписью: «Счастья молодым!». Для церемонии беременная блогерша выбрала белое кружевное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. На фотографиях она позирует рядом с новоиспечённым супругом, лицо которого предпочла полностью не показывать. На снимках также появился семилетний сын Решетовой Ратмир от рэпера Тимати.

Торжество прошло 19 ноября во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Первым о свадьбе сообщил Super, получивший эксклюзивные кадры регистрации. Как ранее писал Life.ru, молодожёны решили обойтись без пышного праздника и пригласили только самых близких.

Валерию пришлось долго добиваться расположения Анастасии. Сейчас супруги готовятся к рождению общего ребёнка. Сама Решетова прежде говорила, что никогда не мечтала о масштабной свадьбе и предпочитает камерные семейные мероприятия.

В начале октября стало известно о второй беременности знаменитости. Позднее она рассказала, что свадьбу изначально планировали на конец сентября, но из-за сильного токсикоза пришлось перенести дату. К тому моменту Анастасия уже определилась с фасоном платья и договорилась о его изготовлении с ателье.