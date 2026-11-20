«Счастья молодым!» Беременная Решетова впервые поделилась свадебными снимками
Беременная Решетова показала свадебные фото после тайной росписи в Барвихе
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a.reshetova
Анастасия Решетова впервые показала фотографии со своей тайной свадьбы. Модель поделилась нежными кадрами с мужем, 30-летним бизнесменом Валерием Цвеком, и окончательно подтвердила замужество.
Снимки она опубликовала в личном блоге, сопроводив их короткой подписью: «Счастья молодым!». Для церемонии беременная блогерша выбрала белое кружевное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. На фотографиях она позирует рядом с новоиспечённым супругом, лицо которого предпочла полностью не показывать. На снимках также появился семилетний сын Решетовой Ратмир от рэпера Тимати.
Торжество прошло 19 ноября во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Первым о свадьбе сообщил Super, получивший эксклюзивные кадры регистрации. Как ранее писал Life.ru, молодожёны решили обойтись без пышного праздника и пригласили только самых близких.
Валерию пришлось долго добиваться расположения Анастасии. Сейчас супруги готовятся к рождению общего ребёнка. Сама Решетова прежде говорила, что никогда не мечтала о масштабной свадьбе и предпочитает камерные семейные мероприятия.
Ранее Life.ru рассказывал о помолвке Решетовой, о которой она намекнула ещё в январе, показав кольцо с крупным бриллиантом. Личность жениха долго оставалась загадкой, а в СМИ появлялись разные версии. Впоследствии модель опровергла слухи о романе с сыном миллиардера Егора Абрамова, объяснив, что распространявшееся видео было старым.
В начале октября стало известно о второй беременности знаменитости. Позднее она рассказала, что свадьбу изначально планировали на конец сентября, но из-за сильного токсикоза пришлось перенести дату. К тому моменту Анастасия уже определилась с фасоном платья и договорилась о его изготовлении с ателье.
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