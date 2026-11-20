Торнике Квитатиани обвенчался со своей 21-летней супругой Дианой Кардавой спустя два месяца после пышной свадьбы. Фотографиями церковного таинства поделилась мать артиста Лали Нодариевна в своём профиле в соцсетях.

Для венчания бывший участник КВН выбрал традиционный грузинский наряд, а его молодая жена появилась в белом платье. На опубликованных снимках супруги стоят перед алтарём с зажжёнными свечами в руках.

«В народе говорят: повенчаны в церкви — повенчаны небом. С венчанием вас!» — поздравила молодожёнов Лали Нодариевна.

Ранее Life.ru рассказывал о роскошной свадьбе Квитатиани и Кардавы, которую пара сыграла 10 сентября в подмосковном Lapino Hall. Торжество прошло с грузинским размахом: молодожёны появились под национальную музыку и исполнили традиционный танец «Картули». Среди гостей были Павел и Надежда Мамаевы, Курбан Омаров с супругой Валерией и другие знаменитости.

С будущей женой, которая младше его на 13 лет, артист познакомился благодаря родственникам. Предложение Диане он сделал в январе во время её фотосессии у Эйфелевой башни в Париже, предварительно попросив благословения у родителей девушки. После свадьбы супруги отправились в медовый месяц на Мальдивы.