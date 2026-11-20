Российские военные с начала 2026 года доставили на передовые позиции более 25 тыс. тонн грузов с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Коновалов в беседе с kp.ru.

По его словам, объём грузов, перевезённых с помощью таких комплексов, вырос в 2,1 раза. Коновалов связал это с увеличением интенсивности применения НРТК и числа подготовленных расчётов.

«Одним из факторов, влияющих на достижение превосходства в ходе СВО, стало комплексное применение беспилотных систем. Использование беспилотной доставки снижает риски для личного состава и транспортных средств, позволяет обходить опасные участки дорог и обеспечивать снабжение подразделений, находящихся в сложной тактической обстановке», — заявил генерал.

Он также отметил, что в Вооружённых силах России продолжают формировать подразделения беспилотных систем, которые будут доставлять материальные средства на передовые позиции.

Кроме того, российские военные в 2026 году доставили в Крым и новые регионы России более 29 тыс. тонн горючего и свыше 17 тыс. тонн воды. Поставки топлива предназначены в том числе для оказания помощи населению. Речь идёт о Крыме, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.