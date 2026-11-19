Работу водителей на сухопутном маршруте в Крым Владимир Путин назвал героической, отметив, что среди гражданских уже есть потери. Выступая перед журналистами после саммита в Китае, президент провёл историческую параллель между трассой «Новороссия» и Дорогой жизни блокадного Ленинграда.

«Мы будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которая называется «Новороссия». Кстати говоря, это непростая работа. Мне это отчасти даже напоминает Дорогу жизни во время войны по льду Ладожского озера. У нас там и потери есть, как правило, гражданские люди, водители, ведут себя героически», — подчеркнул глава государства.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке альтернативных маршрутов в Крым после атак на мост 16 и 17 ноября. Власти организовали перераспределение автомобильных потоков на сухопутную трассу и задействовали паромную переправу через Керченский пролив.