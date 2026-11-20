ВС РФ доставили в Крым, ДНР и Новороссию более 29 тыс. тонн горючего в 2026 году
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Российские военные в 2026 году доставили в Крым и новые регионы России более 29 тыс. тонн горючего. Об этом рассказал глава штаба материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Владимир Коновалов.
«В 2026 году поставлено более 29 тыс. тонн горючего и свыше 17 тыс. тонн воды», — сказал Коновалов. Он уточнил, что поставки топлива предназначены в том числе для оказания помощи населению. Речь идёт о Крыме, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее работу водителей на сухопутном маршруте в Крым российский лидер Владимир Путин назвал героической, отметив, что среди гражданских уже есть потери. Выступая перед журналистами после саммита в Китае, президент РФ провёл историческую параллель между трассой «Новороссия» и Дорогой жизни блокадного Ленинграда.
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