Возможность силового ответа Великобритании зависит прежде всего от политического решения российского руководства, а не от громких заявлений. Такую оценку на фоне предупреждения британской контрразведки MI5 о возможных диверсиях против оборонных предприятий дали политолог Юрий Кот и военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом».

Кот расценил заявления Лондона как очередной этап давления на Москву. По его мнению, британские власти игнорируют собственное участие в военной поддержке Киева, включая поставки вооружений, которые применяются против российских объектов. Эксперт также напомнил о перечне предприятий, связанных с производством оружия для ВСУ, который ранее обнародовало Минобороны РФ.

Политолог считает, что одних дипломатических предупреждений недостаточно для противодействия действиям Великобритании. По его оценке, Лондон должен учитывать возможные последствия своей политики.

Михайлов, в свою очередь, подчеркнул, что решение о любых ответных действиях должно приниматься на политическом уровне. Он отметил, что публичные заявления дипломатов и оценки спецслужб могут различаться, поскольку Москва сохраняет возможность переговоров. При этом эксперт призвал учитывать и силовой сценарий.

«Нужно надеяться на то, что мы всё-таки договоримся, но быть готовыми к тому, чтобы наносить удары», — заявил Михайлов.

На фоне предупреждений британской MI5 российское посольство в Лондоне заявило, что у Москвы нет намерений нападать на Великобританию. Поводом для дипломатической реакции стало обращение британской контрразведки к компаниям оборонного сектора с предупреждением о возможных диверсиях.