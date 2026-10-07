«Нужно принять эту реальность»: Замглавы офиса Зеленского заявила о планах продолжить конфликт

Украинцам следует строить свою жизнь с расчётом на продолжение конфликта, считает заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. В публикации в соцсетях она призвала сограждан не рассчитывать на скорое мирное урегулирование.

«В обозримом будущем мира не будет. Независимо от того, насколько мы этого хотим. Нужно принять эту реальность и соответственно строить свою жизнь», — написала чиновница.

Согласие с требованиями Москвы она назвала «символом нашего подчинения». По её утверждению, украинская нация «больше не хочет подчиняться». При этом замглавы офиса Зеленского утверждает, что сама якобы хочет окончания боевых действий. Она выразила уверенность, что мир наступит, но призвала пока настраиваться на продолжение борьбы.

Верещук также подчеркнула значение гражданской защиты и устойчивости общества. По её словам, в конфликте на истощение всё большую роль играет прочность тыла.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил три условия России для устойчивого мира на Украине. В частности, он отметил, что Киев должен получить нейтральный и неядерный статус.