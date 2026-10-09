Нужны годы передышки: Ихтиолог дал прогноз по восстановлению популяции воблы на Волге

Численность воблы в Волго-Каспийском бассейне начнёт восстанавливаться не раньше 2028 года — при сохранении запрета на вылов и благоприятных природных условиях. Такой прогноз дал ихтиолог Сергей Яковлев.

«Подходящие природные условия и запрет на вылов позволят увеличить популяцию воблы, но не ранее чем к 2028 году», — цитирует эксперта РИА «Новости».

По словам специалиста, запасы этой рыбы сейчас критически сократились. С 2025 года её добыча полностью запрещена, однако одних ограничений для воспроизводства недостаточно.

Для нереста нужны пойменные луга, которые весной уходят под воду. В последние годы паводки были маловодными и короткими: затопленная площадь уменьшалась, а времени для размножения не хватало.

Есть и естественная задержка: половой зрелости вобла достигает не раньше трёх лет. Поэтому оценить результат удачного нереста можно лишь спустя такой срок. Действующий запрет рассчитан до конца 2026 года. Он распространяется на Каспийское море, водоёмы Калмыкии, а также Волгу и её водотоки в пределах Астраханской области.

Теперь ограничения планируют продлить до конца 2027-го в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Природные условия влияют и на другие промысловые виды. Ранее Life.ru писал, что вылов красной рыбы в России в 2026 году может сократиться на треть. Среди причин специалисты называли климатические изменения, нелегальную добычу и недостаточную охрану нерестилищ.