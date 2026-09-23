«Нужны, пока можем навредить России»: В армянской оппозиции попытались открыть глаза на смысл «евроинтеграции»

Европейские страны заинтересованы в Армении прежде всего в контексте противостояния с Россией. Такое мнение высказал депутат Национального собрания республики от оппозиционной фракции «Армения» Севак Хачатрян.

«Мы нужны Европе, европейским государствам настолько, насколько мы можем навредить России или полностью от неё оторваться, в противном случае мы неинтересны», — заявил парламентарий журналистам.

Хачатрян также раскритиковал внешнеполитический курс армянских властей и предупредил, что ухудшение отношений с Москвой, по его мнению, может отразиться на стоимости российского газа для республики.

Хачатрян также заявил, что попытки Еревана диверсифицировать поставки энергоресурсов не позволят, по его мнению, сохранить для потребителей действующие условия. Эти заявления отражают позицию оппозиционного депутата.

В качестве аргумента депутат сослался на недавнее заявление главы Центробанка Армении Мартина Галстяна. Тот ранее говорил, что резкое повышение стоимости импортируемого газа могло бы ускорить инфляцию и привести к спаду экономической активности. При этом Галстян не прогнозировал подобное развитие событий. Он назвал возможное подорожание газа экстремальным «сценарием X», который выходит за рамки основных сценариев ЦБ и в случае реализации потребовал бы более сильной и нестандартной реакции регулятора.