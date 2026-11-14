Президент США Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры запланированы на полях ежегодной конференции АТЭС. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Центральной темой саммита станет разработка соглашения о контроле над ядерными вооружениями. По информации издания, участники также намерены обсудить войну в Иране и ситуацию в Северной Корее. Трамп ранее публично говорил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином. Он заявил журналистам, что рассчитывает обсудить с коллегами денуклеаризацию и другие международные вопросы.

Украина, по данным NYP, не войдёт в число главных тем переговоров. При этом её могут затронуть в ходе встречи. Предыдущая личная встреча Трампа и Путина состоялась в августе 2025 года на Аляске. Си Цзиньпин посещал Белый дом в сентябре 2026 года.

Ранее американский представитель Джаред Кушнер заявил, что США работают над организацией крупнейшего обмена военнопленными между Россией и Украиной за всё время конфликта. По его словам, Вашингтон продолжает согласовывать условия предстоящего обмена. Окончательное число участников и сроки проведения процедуры пока не определены. Москва и Киев также договорились расширить состав участников следующего раунда мирных переговоров, пригласив представителей европейских государств.