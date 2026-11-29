Дональд Трамп рискует остаться первым и последним обладателем Премии мира Международной федерации футбола (ФИФА). Организация рассматривает возможность упразднить награду или изменить её название спустя год после вручения американскому президенту. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трёх высокопоставленных представителей футбольных структур.

По данным издания, руководство ФИФА поручило профильному комитету разобраться, зачем вообще учреждалась эта премия и есть ли смысл сохранять её в нынешнем виде. В организации всё чаще звучат предложения отказаться от награды либо пересмотреть принципы её присуждения.

Одной из причин стали вопросы к отношениям президента ФИФА Джанни Инфантино с американским лидером. Некоторые футбольные функционеры считают, что тесные контакты руководителя федерации с Трампом поставили под сомнение независимость организации и политическую нейтральность её решений.

Премию мира ФИФА объявили 5 ноября 2025 года. Предполагалось, что её будут ежегодно вручать людям, которые благодаря выдающимся поступкам и преданности делу помогают объединять человечество и укреплять мир.

Первым лауреатом стал Трамп. Награду ему передали 5 декабря 2025 года во время жеребьёвки чемпионата мира по футболу. Американский президент получил специальный трофей, медаль и сертификат.

Теперь будущее премии находится под вопросом. По информации NYT, окончательные рекомендации комитет должен представить руководству федерации. При этом решение об отмене или переименовании награды пока не принято.

Ранее Life.ru писал, что главе ФИФА Джанни Инфантино может грозить разбирательство в Конгрессе США из-за его связей с Трампом. Американских законодателей заинтересовали обстоятельства отношений футбольного функционера с президентом США, а также возможные нарушения правил политической нейтральности организации.