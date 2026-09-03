NYT: Мирные переговоры по Украине могут начаться не раньше весны 2027 года

Конфликт на Украине вошёл в «спираль эскалации», а серьёзные мирные переговоры могут начаться лишь весной или летом 2027 года. Об этом пишет New York Times со ссылкой на экспертов и дипломатов.

«Эксперты и дипломаты заявили, что серьёзные мирные переговоры вряд ли начнутся раньше весны или лета следующего года», — говорится в публикации.

По данным газеты, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны вскоре посетить Украину, чтобы попытаться придать новый импульс дипломатическим усилиям.

При этом издание отмечает, что сообщения о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера появляются уже не впервые, однако ранее визит так и не состоялся.

Сейчас, как пишет NYT, Россия и Украина наращивают применение ракет и беспилотников, рассчитывая «сломить сопротивление противника».

При этом, по оценке экспертов и дипломатов, нынешняя эскалация пока не указывает на готовность какой-либо из сторон пойти на уступки.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшие дни в мирных переговорах между Москвой и Киевом может произойти «серьёзная динамика». Министр не раскрыл деталей и призвал следить за официальными сообщениями.