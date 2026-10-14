NYT: Ограничения Starlink сорвали операции ВСУ и «связали руки» Украине

Украинские войска столкнулись с серьёзными проблемами после введения компанией SpaceX ограничений на использование спутниковой связи Starlink. Изменения нарушили проведение нескольких военных операций и стали тяжёлым ударом для Киева, пишет The New York Times.

По данным американской газеты, новые правила фактически связали руки украинской армии. Перебои затронули систему коммуникаций, от которой зависит выполнение боевых задач.

Особенно болезненными ограничения оказались для подразделений, использующих беспилотники. ВСУ задействуют Starlink не только для наведения ударных дронов, но и при отражении воздушных атак. Таким образом, изменения в работе спутниковой сети затронули сразу несколько направлений применения БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде заявили о практически полной зависимости ВСУ от Starlink. Депутат Алексей Гончаренко* призвал Киев срочно искать компромисс с американской стороной, чтобы восстановить полноценную работу системы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.