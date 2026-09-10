NYT: Помощник Трампа случайно раскрыл аварийный трап президентского самолёта

Военный помощник президента США Дональда Трампа случайно активировал аварийный надувной трап президентского самолёта. Инцидент произошёл на базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом американского лидера в Даллас. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

Сам Трамп ранее объяснил задержку плановой проверкой аварийной системы лайнера. По его словам, специалисты хотели убедиться в её исправности.

Однако, по данным NYT, трап раскрылся не в рамках запланированной проверки. Один из военных помощников президента по ошибке привёл систему в действие, из-за чего подготовка к вылету заняла больше времени.

Журналисты пресс-пула Белого дома сообщали, что Трамп прибыл на базу Эндрюс на вертолёте в 14:01 по местному времени. После посадки он ещё некоторое время оставался внутри Marine One, хотя должен был пересесть на президентский самолёт и отправиться в Техас.

В это время представители СМИ заметили аварийный трап в носовой части нового президентского лайнера, который Катар передал США. После устранения последствий инцидента республиканец поднялся на борт и продолжил поездку в Даллас.

Ранее сообщалось, что вылет Трампа задержался из-за раскрывшегося аварийного трапа нового президентского самолёта. Американский лидер около 20 минут оставался в вертолёте Marine One, пока военные разбирались с системой эвакуации. Сотрудники спустили воздух из конструкции и убрали её.