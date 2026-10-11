NYT: США предложили России три экономических стимула ради перемирия

США предложили России три экономических стимула в обмен на ограниченное перемирие в украинском конфликте. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность разморозки миллиардов долларов российских активов, заблокированных на Западе. Источники подчеркнули, что эти средства могут стать стимулом для достижения договорённостей, а не наградой после заключения перемирия.

Второе предложение касается продажи долей компании «Лукойл» группе инвесторов с Ближнего Востока. Как пишет NYT, стоимость потенциальной сделки может составить миллиарды долларов. Среди возможных покупателей, по сведениям газеты, есть люди, связанные деловыми отношениями с американскими переговорщиками.

Третья инициатива связана с Белоруссией. Речь идёт о возможном разрешении на экспорт белорусских калийных удобрений. По информации источников NYT, обсуждение этого варианта возобновили специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени добиться урегулирования украинского конфликта. Американский лидер включил украинский конфликт в число двух международных кризисов, которыми сейчас занимается его администрация. Вторым направлением он назвал ситуацию вокруг Ирана.