Трамп заявил, что конфликт России и Украины скоро удастся урегулировать

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками в Сиракьюсе в штате Нью-Йорк.

Американский лидер включил украинский конфликт в число двух международных кризисов, которыми сейчас занимается его администрация. Вторым направлением он назвал ситуацию вокруг Ирана.

«Я вот-вот урегулирую или одержу победу в ещё двух (конфликтах. — Прим. Life.ru) — с Ираном и между Россией и Украиной. Мы сделаем это. Россия и Украина — мы сделаем это, и это случится быстро», — сказал он.

Конкретных сроков возможного урегулирования Трамп не назвал. Он также не уточнил, за счёт каких договорённостей Вашингтон рассчитывает добиться результата.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию, но заявил о неизменности целей и задач СВО. При этом Москва пока не определила сроки возможного возвращения к переговорам с Киевом: российская сторона связала паузу с атаками в дни парламентских выборов. Значительную часть полуторачасового разговора Путина и Трампа 9 октября посвятили украинскому конфликту. Стороны также договорились продолжать личные контакты и взаимодействие между администрациями и другими ведомствами.