Путин заявил Трампу, что после атак ВСУ на выборы ещё подумает о переговорах

Москва ещё определит, когда сможет вернуться к переговорам с Киевом после атак в дни выборов в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу во время телефонного разговора, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Российская сторона считает, что действия Киева сорвали возможность сразу после выборов вернуться к переговорному процессу.

Ушаков отметил, что речь шла в том числе о массированной атаке беспилотников на Москву и другие города. Он также упомянул удары по избирательным участкам и людям, которые участвовали в организации голосования.

«И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», — продолжил Ушаков.

До выборов, как ранее рассказывал Путин, украинская сторона заявляла о готовности вернуться к переговорам. Москва тогда дала понять, что сможет рассмотреть продолжение контактов после завершения голосования.

В ночь на 20 сентября, когда проходил последний день выборов в Госдуму РФ, Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, на разных рубежах отразили более 1,6 тыс. БПЛА, около 450 из них — на подлёте к Москве. В Подмосковье силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 аппаратов в 17 округах.

В деревне Софьино Раменского округа беспилотник попал в трёхэтажный жилой дом. Погибла 44-летняя женщина, ещё пять человек получили ранения, в том числе двое детей. В Орехово-Зуевском округе после падения БПЛА загорелся частный дом, где погиб пожилой мужчина. Ещё один человек пострадал в Ленинском округе.

На Северном шоссе в Раменском округе загорелась кровля 21-этажного дома, откуда эвакуировали около 400 человек. Повреждения получили 20 автомобилей. В Москве пострадал объект на территории НПЗ, при этом там обошлось без жертв. Несмотря на ночную атаку, утром 20 сентября избирательные участки Москвы и Подмосковья начали работу в штатном режиме.

Позднее Минобороны РФ заявило, что украинская сторона наносила удары ракетами и беспилотниками по участковым избирательным комиссиям. По данным ведомства, в результате таких атак погибли шесть мирных жителей.