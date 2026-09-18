NYT: США рассматривают сделки с Россией до завершения конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией ещё до окончания конфликта на Украине. Такой подход, по данным The New York Times, может стать частью новой стратегии Вашингтона в диалоге с Москвой.

Как пишет издание со ссылкой на источники, американские чиновники считают, что подобные договорённости могли бы показать серьёзность намерений США по перезапуску отношений с Россией. При этом речь идёт о возможных соглашениях, детали которых пока не раскрываются.

Один из представителей американской администрации заявил, что такие шаги могут продемонстрировать готовность Вашингтона к более широкому взаимодействию с Москвой. По его словам, новый подход отличается от прежней позиции Трампа.

«Такие соглашения могут показать серьёзность намерений США перезагрузить отношения с Россией», — приводит слова источника The New York Times.

По информации газеты, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер изучают способы заинтересовать Россию в прекращении боевых действий. Собеседники издания утверждают, что Вашингтон теперь допускает возможность заключения сделок ещё до завершения конфликта.

При этом пока неизвестно, какие именно соглашения могут обсуждаться и в каких сферах они могут быть заключены. Детали возможных переговоров официально не раскрываются.

Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил, почему Дональд Трамп может не успеть завершить конфликт на Украине к ноябрю. По словам эксперта, американский лидер стремится сыграть роль главного переговорщика и добиться решения международных кризисов. Однако, как отметил Блохин, позиции сторон пока остаются далёкими от компромисса.