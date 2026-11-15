Американский авианосец USS Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») должен прибыть на Ближний Восток 16 ноября и присоединиться к двум другим авианосцам ВМС США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского военного чиновника. Переброска происходит на фоне сохраняющейся напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

В регионе уже находятся авианосцы USS George H. W. Bush и USS George Washington. С прибытием «Теодора Рузвельта» американская военно-морская группировка временно может увеличиться до трёх авианосцев.

USS Theodore Roosevelt ранее покинул Сингапур и направился через Индийский океан в зону ответственности Центрального командования США. По данным аналитиков, корабль сопровождают ракетный крейсер USS Chosin и эсминец USS Decatur.

Переброска дополнительных сил проходит на фоне противостояния США и Ирана. Вашингтон сохраняет военное присутствие в регионе, одновременно рассматривая дальнейшие дипломатические шаги в отношении Тегерана.

При этом пока неизвестно, останутся ли все три авианосца на Ближнем Востоке на продолжительный срок. По данным Reuters, «Теодор Рузвельт» первоначально направлялся для замены одного из двух кораблей, однако американское командование может временно сохранить всю группировку.