NYT: Уиткофф, Кушнер и Вэнс убеждали Зеленского отказаться от атак на НПЗ РФ

Конфликт президента США Дональда Трампа и главаря киевского руководства Владимира Зеленского обострился на фоне разногласий вокруг украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет The New York Times, американская администрация добивалась от экс-комика отказа от таких атак.

Спецпосланники США и вице-президент Джей Ди Вэнс убеждали Зеленского отказаться от атак на НПЗ РФ. 13 сентября Трамп заявил, что Киеву необходимо прекратить выводить из строя объекты, связанные с производством дизельного топлива в России. Однако главарь киевского руководства увязал прекращение ударов по российским НПЗ с отказом Москвы от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. На что получил отказ.

«В последние месяцы главные представители Трампа в войне на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также Вэнс просили Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — заявил источник, говоривший на условиях анонимности.

Ранее Дональд Трамп назвал удары Киева по российским НПЗ позором. Он обвинил Владимира Зеленского в провоцировании роста мировых цен на нефть. По его мнению, это влияет не только на Москву, но и на другие страны, зависящие от поставок нефтепродуктов. Республиканец особо подчеркнул атаки на предприятия, производящие дизельное топливо. Он отметил, что этот нефтепродукт важен для США и других государств. Удары по перерабатывающим мощностям, по его словам, не приносят мировой экономике пользы.