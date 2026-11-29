При покупке букета ко Дню матери стоит отдавать предпочтение цветам с зелёными стеблями и плотными полураскрытыми бутонами. Такие растения дольше сохранят свежесть, рассказали в Роспотребнадзоре.

Перед покупкой специалисты рекомендуют внимательно осмотреть лепестки. Они не должны быть увядшими или подсохшими, а сами цветы — источать неприятный запах. От покупки растений с сухими стеблями, мягкими и полностью распустившимися бутонами лучше отказаться.

В белгородском управлении Роспотребнадзора также посоветовали слегка встряхнуть букет перед покупкой. У свежих цветов при этом не должны осыпаться лепестки и листья. Предпочтение стоит отдавать растениям естественных оттенков без искусственных красителей.

Чтобы продлить жизнь букета, необходимо подрезать стебли и удалить нижние листья, которые могут загнить в воде. Также следует избегать резких перепадов температуры. Напомним, День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября — в 2026 году праздник выпал на 29 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что самый дорогой букет ко Дню матери обошёлся россиянину в 82 тысячи рублей. В цветочную композицию вошёл 51 пион. Наиболее востребованными подарками для мам остаются цветы и сладости. Стоимость таких презентов начинается примерно от 3,6 тысячи рублей. При этом россияне привыкли отмечать День матери с большим размахом, чем День отца.