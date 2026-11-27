Самый дорогой подарок ко Дню матери в России обошёлся покупателю в 82 тысячи рублей — за эти деньги он заказал букет из 51 пиона. Рекордный презент ко Дню отца стоил почти в четыре раза дешевле — 22,8 тысячи рублей. Такими данными поделился маркетплейс цветов и подарков Flowwow.

Различаются не только суммы, но и предпочтения покупателей. Для мам чаще выбирают цветы и сладости: стоимость таких подарков начинается примерно от 3,6 тысячи рублей. Отцам предпочитают заказывать съедобные композиции из морепродуктов, колбас и сыра. Их цена стартует от 3,4 тысячи рублей.

Эксперты объясняют разницу сложившимися традициями празднования. День матери уже давно стал привычным семейным событием, к которому многие готовятся заранее и выбирают заметные подарки. День отца пока отмечают скромнее.

«День матери уже стал частью культуры семейных поздравлений: покупатели привыкли готовиться к нему заранее, выбирать подарки и заказывать большие букеты. День отца пока отмечают менее масштабно. Однако ситуация постепенно меняется: за последние два года спрос на подарки ко Дню отца вырос втрое», — рассказала директор направления B2B-маркетинга компании Полина Воронина.

Ранее 80% россиянок признались, что мечтают получить на День матери книгу. Чтение — один из главных способов восстановления сил для женщин.