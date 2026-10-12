«О юбках можно забыть»: Бузова рассказала о последствиях травмы колена

Ольга Бузова призналась, что до сих пор тяжело переживает последствия травмы колена, полученной летом. Певица обратилась в центр эстетической медицины, чтобы показать специалисту повреждённое место, но его состояние оказалось для неё очередным поводом для переживаний.

«Приехала показать своё колено в центр эстетической медицины. Специалист был в шоке от того, что увидел. Я уже как будто свыкаюсь с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку. О юбках можно забыть», — рассказала артистка в соцсети.

Несмотря на переживания из-за внешнего вида ноги, Бузова продолжает выходить на сцену. При этом последствия травмы влияют и на выбор концертных костюмов: певица признавалась, что ей непросто подобрать образы, которые не открывали бы повреждённое колено.

Травму артистка получила в июне после падения в душе. Ей потребовалась операция, во время которой врачи наложили около 40 швов. Вскоре после случившегося певица вернулась к работе, хотя первое время передвигалась в инвалидном кресле. Теперь Бузова занимается восстановлением и пытается принять изменения во внешности. По словам певицы, процесс может оказаться долгим.