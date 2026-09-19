«Оно ужасно выглядит»: Бузова едва не расплакалась из-за шрама на колене после тяжёлой травмы

Ольга Бузова едва сдержала слёзы на репетиции своего масштабного шоу «Разрешаю себе», переживая из-за внешнего вида колена после тяжёлой травмы. Артистка призналась, что шрам мешает реализовать некоторые задуманные сценические образы.

Бузова едва сдержала слёзы из-за шрама после травмы колена. Видео © Telegram / Звездач

«Очень надеюсь, что получится выйти на сцену с гордо поднятой головой. Я не знаю, что с моим коленом и как его даже сейчас показать, потому что оно ужасно выглядит. Для девочки это большой стресс», — рассказала Бузова.

По словам певицы, полностью скрыть последствия травмы с помощью одежды тоже получается не всегда. Некоторые костюмы оставляют повреждённое место открытым, особенно во время танцев.

При этом Бузова старается принять изменившуюся внешность и напоминает себе, что шрам остаётся частью её тела.

«Но это часть меня. Это шрам, и он не делает меня уродливее или хуже, просто теряется та эстетика, которую я хотела», — призналась артистка.

Бузова добавила, что для восстановления требуется время, поэтому сейчас ей приходится учитывать состояние ноги при подготовке номеров и подборе концертных образов.

Ранее Life.ru рассказывал, что после полученной в июне травмы Бузовой наложили около 40 швов на колено. Певица поскользнулась в душе, перенесла операцию и вскоре после неё приехала на кастинг танцоров для нового шоу в инвалидной коляске.